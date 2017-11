Meremuuseum otsib inimest, kes pole käinud Paksus Margareetas

Meremuuseumi juhatuse liikme Urmas Dreseni sõnul on oluline maamärk linnapildis ning ligi 36 aastat põhiosas muutumatuna püsinud ekspositsioon selle sees nii mõneski mõttes legendaarsed. "Eeldame, et praeguseks on vanas heas Paksus Margareetas käinud kõik Eesti elanikud. Kui aga leidub veel keegi, kes ei ole, siis kutsume üles endast teada andma ning meid külastama. Enne ei saa me muuseumit sulgeda," naljatas Dresen.

Hetkel on Paksu Margareeta esimesel korrusel avatud näitus, kus saab ekspo- ja sisekujunduse ideekonkursile laekunud töödega tutvuda ning läbi võidutöö saada ka aimu, kuidas tulevane kaasaegne muuseum-külastuskeskus välja nägema hakkab.

Arendusprojekti käigus saab Paks Margareeta koge vraki eksponeerimiseks juurde uue saali, renoveeritud ruumid, lifti, rohkem sissepääse ja läbivalt parendatud külastajateekonna. Uus perekeskne ja elamuslik ekspositsioon Paksus Margareetas viib külastaja põnevasse merekaubanduse ja laevaehituse maailma.

Et iga Eesti inimene saaks ütelda, et tema on Paksus Margareetas käinud, korraldab meremuuseum kampaania "Kes ei ole käinud Paksus Margareetas?", mille auhinnaks on aastapilet tervele perele 2019. aasta teises pooles avatavasse uude Paksu Margareeta muuseumisse.