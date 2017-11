Kontsert tühjale saalile: Trad.Attack!-i kuulas Moskvas seitse inimest

"Mõtlesime, et tahaks kuidagi eestlastele lähemale tuua ennast. Me oleme tegelikult mänginud Eestis ainult Tallinnas, Viljandis, Tartus ja Värskas, neli paika," rääkis Jalmar Vabarna ETV saates "Ringvaade".

Bänd saabus alles Tšiilist ja läheb järgmisel nädalal Londonisse. Sandra Vabarna tunnistas, et Trad.Attack!-i kontserdid on broneeritud juba järgmise oktoobrini ning järgmise suve veedab bänd peamiselt välismaal. "Publikut on loomulikult vähem, kui me välismaal klubides mängime, aga me üritame turule siseneda läbi festivalide. Sellepärast me ei teegi Eestis suvel tuure, me oleme enamuse ajast ära, sest enamik festivale Euroopas toimubki suvel," ütles Sandra Vabarna.

Päris tühja saali pole Trad.Attack! veel näinud, kuid Moskvas kogunes nende kontserdile kõigest seitse inimest. "Alati on hästi, kui inimesi saalis on rohkem, kui inimesi laval. Seitse oli miinimum kunagi Moskvas," rääkis Jalmar Vabarna ja lisas, et publiku hulgas olid nii helimees, kelner kui ka piletimüüja.

Eesti tuur kestab 20. veebruarist 10. märtsini tuuritab Eesti etnomuusika auhindadel aasta parimaks bändiks valitud koosseis igas Eesti maakonnas. Kaasa võetakse kõik uue albumi "Kullakarva" lood ja ka vanad hitid.