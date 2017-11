Virumaa muuseumis suhtleb külastajatega humanoidrobot

Järgmises saates "Plekktrumm" on külaliseks Uku Uusberg, kelle lavastus "Ivanov" on juba ohtralt kiidusõnu pälvinud.

Disainer Reet Aus ei piirdu vanade riidejääkide ümber lõikamise ja õmblemisega, vaid võtab need nüüd suisa lõimeks lahti. "Ringvaates" selgitas ta, mida see täpsemalt tähendab.

Lottemaa, SEB ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad lapsi leiutama, et Lottemaale uusi atraktsioone saada. Oma leiutiste esitamisega on aega tuleva aasta märtsini.

Pepper jõuab näitusele kohale tänu Eesti maaletoojale Hansab AS-le. "Meil on hea meel, et robot muuseumis kasutust leiab. Püüame olla head partnerid ja õpetada inglisekeelsele Pepperile selgeks ka eesti keele," selgitas Hansab AS müügi- ja turundusdirektor Rainer Saaron.

Näitusel "Meie, robotid" on plaanis kajastada robootika ajalugu, robotitega seotud võimalusi ja nende kasutamisest tulenevaid ohtusid. Lisaks näidatakse reaalseid roboteid kodumajapidamises, meelelahutuses, jõustruktuurides, sõjanduses ning tööstuses. "Seoses robotite näitusega leidsime, et Pepper sobiks sinna suurepäraselt," sõnas Virumaa muuseumide juht Ants Leemets.

Sihtasutust Virumaa muuseumid võib nimetada esimeseks muuseumiks Eestis, mille ekspositsiooni osaks on humanoidrobot Pepper, kes suhtleb külastajatega, teenindab neid, suudab tantsida ja on valmis tegema selfiesid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel