ERR-i saatejuhi Tarmo Maibergi ideevälgatusest sai EKI tunnuslause

Suve hakul tehti üleskutse e-posti ja sotsiaalmeedia kaudu leidmaks EKI-le tunnuslause. Lauseid sõeluti läbi kolme vooru ja Eesti Keele Instituut (EKI) valis oma tunnuslauseks "Mis keeles, see meeles".

"Eesti Keele Instituut otsustas valida minu pakutud lause omale tunnuslauseks. Aitäh ja jõudu keele hoidmisel, mille suurepärast ja suurt tööd ei oska me oma igapäevases ringiuhamises tabadagi," kirjutas Maiberg sotsiaalmeediasse.

Maiberg tunnistas, et lause jõudis temani juhuslikult, pikka eeltööd ta konkursil osalemiseks ei teinud. "See lause on mulle kusagilt kõrvu jäänud ja mõte on, et niikaua kui on sõna olemas, on ka keel alles. Kui mäletad sõnu, siis keel elab,” ütles Maiberg.

Lause põhineb eesti vanasõnadel, nt Mis meele peal, see keele peal. Mis mõistsid mõtleda, mõista ka ütleda. Mis meel mõtleb, seda suu räägib. Mis suus, see südames. Kõik need viitavad mõtte ja väljenduse otsesele seosele, keelele, mille kaudu ennast väljendame. Tunnuslauses on esikohale tõstetud keel, sest keele kaudu hoiame kõike meeles.

Mis on kord mõeldud, sõnastatud, välja öeldud või kirja pandud, sellel on võimalus alles jääda nii suulises kui ka kirjalikus pärimuses. Teistpidi – kui midagi on meeles, on see peagi ka keeles, ehk tuleb sõnastada. Tähtis on asjaolu, et tunnuslauses olevad sõnad on ürgugrilikud: "keel" on Uurali tüvi ja sõna "meel" tuntus ulatub udmurtideni.

Kaasatud eksperdi, Tallinna ülikooli kommunikatsiooni instituudi reklaami ja imagoloogia lektori Tiina Hiobi sõnul väljendab see lause keele seost mäluga ning annab kaudselt edasi ka EKI kui organisatsiooni rolli puudutavat sisu. "Lause on rütmiline ja riimuv. Võimaldab kujuneda assotsiatsioonidel, mis on seotud eesti keele ja kultuuriga," sõnas Hiob.

Konkursile saadeti kokku 33 lauset.

Eesti Keele Instituut on riigi teadus- ja arendusasutus, mille põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Instituut tähistab tänavu oma 70. sünnipäeva.