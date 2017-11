Elina Born näosaate pingest: raske on ennast välja puhata

Paroodiasaate "Su nägu kõlab tuttavalt" finalist Elina Born avaldas, et näosaates osalemine on tema jaoks oluline juba seetõttu, et saade pakub talle tegevust. Samas on tegevust nii palju, et raske on leida aega puhkuseks.

Born selgitas "Vikerhommikus", et saate salvestused kestavad varahommikust hilise õhtuni ning karusselli keskel olles ununevad ka kõige elementaarsemad asjad ära. "Minu jaoks kõige raskem oli jõuda puhata vahepeal ja hinge tõmmata või kasvõi süüa, see ununes mul vahepeal ära," rääkis Born raskustest näosaate osalisena.

Samas on Born tänulik eelkõige selle üle, et "Su nägu kõlab tuttavalt" pakub talle tegevust. "See on kõige õudsem, kui sul midagi teha pole, siis lihtsalt vahidki. Mitte, et mul tööd poleks. Õnneks ikkagi leidub kuulajaid," rõhutas Born.

Näosaate finaalis võistleb Born koos Hele Kõrve, Marta Laane ja Valter Soosaluga. Finaali pääsu üle oli Born mõistagi rõõmus. "Jah, täitsa tore on. Uskumatu on mõelda, et see asi hakkab nüüd juba läbi saama. Kohutavalt-kohutavalt kiiresti on see aeg läinud," selgitas Born.

Lauljatar lisas, et on juba algusest saati rääkinud, et vahet pole, kes on neli finalisti. "Kõik ju niikuinii esinevad finaalis, astuvad üles ja keegi ühestki saatest välja pole lennanud," rääkis Born.

Viimases saates jäljendas Born kaasosalist Hele Kõrvet ja tunnistas, et etteastet hiljem kuulates oli ta üllatunud, kui erinev on tegelikkus arvatust. "Sa oled seal lava peal ja tunned, et teed kõike nii normaalselt ja kõik tuleb välja nii nagu proovis. Kui sa kujutad ette, milline see lõpp on ja näed seda hiljem telekast, siis vaatad, et okei, hoopis niimoodi on," naeris Born.

Näitlemine pole Bornile aga võõras, lauljatar on kaasa teinud kahes erinevas lastelavastuses. "Seal on kogu aeg läbiv roll olnud, aga nüüd on kaheksa saadet, kus sa oled kaheksa erinevat rolli. Et seda õigesti televaatajateni kanda, pead sa mõtlema ennast ka selleks inimeseks ja mõtlema samu asju, mida artist mõtles, teadmata, mida ta mõtles sellel ajal," rääkis Born näosaates osalemise keerukusest.

Seda, keda Born finaalis kehastab, ta veel avaldada ei taha. Küll aga tõdes ta, et endale meeldivaid artiste on lihtsam jäljendada. "Ma arvan, et see, kes sulle isiklikult meeldib, teda on kergem teha. Temaga on lihtsam samastuda," põhjendas lauljatar.