Linna, Mägi, Taukar ja Lepland ühinevad üheks õhtuks

Kontsertide märksõnadeks on kuumad hitid, metsik energia ja törtsuke juttu.

Ivo Linna on üks uskumatu energiaga palavalt armastatud artist. Alles hiljuti osales ta Eesti Laulu rallil ning andis välja nii uue plaadi kui raamatu "Suur Loterii". Tema raamatus on ära mainitud 36 laulu koos kommentaaridega ning sinna kuulub ka "Tähti üheks õhtuks". Kindlasti on Ivo repertuaaris olevad Alo Mattiiseni viis isamaalist laulu need lood, mille puhul on tehtud ajalugu koos rahvaga.

Tõnis Mägi on Eesti muusikamaailma üks olulisemaid mõjutajaid ning legendaarne muusik, olles eeskujuks paljudele noortele artistidele kogu oma loominguga. Pika ja värvika loometee jooksul on sündinud väga palju häid lugusid ning üks tema loomingu kõige eredamaid tähti on kindlasti "Koit", mille tähendus on rahvale igavikuline ning mida peetakse ilmselt kõige paremaks ja kordaminevamaks looks läbi aegade.

Karl-Erik Taukar on noor superstaar, kelle hitid kõlavad iga päev meie ümber ning kes on teinud puhta vuugi ka Eesti muusikaauhindade galal. Fenomenaalse lennu taga on väga töötaks ja sisukas artist. "Sellise vägeva lauljate meeskonnaga pole mul varem au olnud lava jagada. Mul on Estraadiraadioga õnnestunud ka varem tuuritada ning võin julgelt öelda, et see on üks kihvtimaid orkestreid Eestimaal," ütles Taukar.

Ott Leplandi erilise andekuse märgiks on tema laulukirjutamise anne ja oskus, sest tema lood kõnetavad väga paljusid kuulajaid.

Estraadiraadio asutati juba 2006. aastal ning nendest on kujunenud Eesti parim poporkester. Estraadiraadio repertuaaris on omalooming ning väga heal tasemel levimuusika seaded läbi nelja möödunud kümnendi.

Laval:

Ivo Linna

Tõnis Mägi

Karl-Erik Taukar

Ott Lepland

Tanel Aavakivi – trompet, kunstiline juht, seaded

Vallo Mänd – trompet

Artur Kiik – tromboon

Karl Laanekask – kitarr

Indrek Mällo – basskitarr

Priit Sootla – klahvpillid

Andrus Lillepea – trummid

Margus Tammemägi – löökpillid

Kaire Vilgats – vokaal

Dagmar Oja – vokaal