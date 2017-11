Illustraator nimetab John Lewise kaubamaja jõulureklaami plagiaadiks

Riddell postitas sotsiaalmeediasse video John Lewise jõulureklaami kaadritest, mille vahele on pandud katkendid tema illustreeritud lasteraamatust "Mr Underbed", vahendas Independent.

Mõlemad teosed räägivad sinisest koletisest, kes elab lapse voodi all. "Idee voodi all elavast koletisest pole midagi uut, kuid reklaami tegelaskuju on minu loodud koletisega sarnane - suur, sinine ja sõbralik koletis, kes norskab valjult," rääkis Riddell The Guardianile.

John Lewis helps themselves to my picture book. https://t.co/mrVHmalTwh — chris riddell (@chrisriddell50) November 16, 2017

Illustraator tunnistas, et oli ise rabatud oma loomingu sarnasusest kauaoodatud jõulureklaamiga, kuid seda märkasid ka paljud teised, kes Riddellile sellest sotsiaalmeedias märku andsid. "Ma otsustasin seetõttu teha kahemõttelise Facebooki postituse teemal, et John Lewis on otsustanud promoda minu raamatut," selgitas Riddell.

"Mr Underbed" on pildiraamat, mis avaldati 1986. aastal. 2009. aastal sai raamat kirjastaja palvel uued illustratsioonid.

John Lewise esindaja kommenteeris, et lugu sinisest koletisest voodi all on universaalne muinasjutt, mida on läbi aastate räägitud. "Meie jõululugu Joe ja koletis Mozi vahel räägib sõprusest ja lõbust. Joe saab endale reklaamis kingituseks öölambi, mis aitab tal magama jääda. Meie loo põhiidee on Chris Riddelli raamatust täiesti erinev," selgitas kaubamaja kõneisik.

John Lewise jõulureklaamid on igal aastal fännide poolt väga oodatud. Tänavune reklaam räägib loo seitsmeaastasest poisist nimega Joe, kes ärkab üles norskamise ja kolina peale. Ta avastab, et tema voodi all peidab end suur ja karvane koll Moz, keda poiss algul kardab, kuid õige pea saavad nad sõpradeks.

Taustamuusika autoriks on ansambel Elbow, kes teeb oma versiooni The Beatlesi loost "Golden Slumbers". Lugu jõuab ka nende albumile "Best Of", mis avaldatakse 24. novembril.

Lisaks reklaamile on John Lewise kaubamajja jõudnud müügile ka viieosaline koll Mozi teemaline sari, kuhu hulka kuuluvad näiteks lasteraamat, pidžaama ja sussid.