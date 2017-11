Jaak Joala laule esitas saatest "Eesti otsib superstaari" tuntuks saanud noor lauljanna Jana Liisa Johannson, keda saatis kitarril muusik Mart Abro.

"Selle helikandjaga oleme tegelikult jõudnud Jaak Joala soolokarjääri alguse juurde. Noor Jaak Joala sattus solistina teleekraanile 1968. aasta kevadel. See oli aeg, mil algas ka Eesti Televisioonis uus hingamine: sügishooajal läks eetrisse kaks uut saatesarja: "Horoskoop" ja "Kanal 13". Viimast vedas Mati Talvik, kes kirjutas sellele helikandjale sissejuhatuse," rääkis kogumiku koostaja Olavi Pihlamägi.

"Horoskoop" oli seotud aga Kustas Kikerpuuga, kelle võimas haare terve selle plaadi helisema paneb. Siin on mitu laulu, mis on salvestatud Jaagu armeeteenistuse (1968–1970) ajal – olgu siis linnalubade või öiste "hüppes käikude" ajal," lisas Pihlamägi. "See oli ka maailmas hipiliikumise alguse aeg ja sellel plaadil on mitu selle ajastu väljapaistvat laulu: hipiliikumise hümniks peetav "San Francisco", mida Jaak laulis seda pealkirjaga "Saabun koju" ja "Unistus". Heliplaadi avalaulul "Alles eile" on olnud aga au olla esimene "Horoskoobis" kõlanud võistluslaul 12. oktoobril 1968. Ma ei taha alahinnata Jaagu karjääris "Horoskoobi" osa, kuid samal ajal startinud "Kanal 13" tõi noore laulja repertuaari ka teise helikeelega laule," selgitas ta.

"Üks uue plaadi tipplaule on Ameerika lauluduo Simon and Garfunkel "Bridge Over The Troubled Water" ("Sild üle vaevavete"), mille vaimustava esitusega suutis Jaak tõestada oma kõrget taset. 1976. aastal lahkus Kustas Kikerpuu Eesti Televisioonist ning asus tööle Eesti Reklaamfilmis ja TV ansambli asemele tekkis ansambel Admiral, mille kutseliseks solistiks kutsus ta Jaak Joala. Selle ajajärgu laulud lõpetavad plaadi. Arvan, et seda kogumikku kuulates tulevad meelde lillelapsed oma pikkade juuste, värviliste riiete ja õhus hõljuva magusa suitsuhämu ning juhtlausega "Make Love Not War" (Armasta, ära sõdi)," sõnas Pihlamägi. "Äratundmist ja kaasalaulmist terve tunni jagu - ehtne nostalgia."