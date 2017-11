Eesti Laulu poolfinaalide koosseisud on jagatud

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Nii nagu muusikapoes on plaadid sorteeritud žanrite kaupa, nii ka laulud meie saates. Lisaks arvestasime poolfinaalidesse jaotamise juures mees- ja naishäält, keelt, sihtrühma ja muid näitajaid, mille järgi panimegi kokku võimalikult põnevad ja kirjud kogumikud," selgitas produtsent Mart Normet.

1. poolfinaalis astuvad üles (loetelu tähestikulises järjekorras):

Aden Ray "Everybody's Dressed"

Desiree "On My Mind"

Elina Netšajeva "La forza"

Etnopatsy "Külm"

Iiris & Agoh "Drop That Boogie"

Miljardid "Pseudoprobleem"

Sibyl Vane "Thousand Words"

Stig Rästa "Home"

Tiiu x Okym x Semy "Näita oma energiat"

Vajé "Laura (Walk With Me)"

2. poolfinaalis astuvad üles (loetelu tähestikulises järjekorras):

Eliis Pärna ja Gerli Padar "Sky"

Evestus "Welcome To My World"

Frankie Animal "(Can't Keep Calling) Misty"

Girls In Pearls "Spellbound"

Indrek Ventmann "Tempel"

Karl Kristjan & Karl Killing (ft. Wateva) "Young"

Marju Länik "Täna otsuseid ei tee"

Metsakutsu "Koplifornia"

Nika "Knock Knock"

Rolf Roosalu "Show A Little Love"



Müüki tulnud peaproov on identne õhtuse lavashowga, kuid soodsama piletihinnaga.

"Eelnevad kaks aastat, kui oleme peaproovi publiku kutsunud, on end igati õigustanud, sest paljudele sobib just päevane show. Näiteks kaugemalt tulijatele - päeval on võimalus osa saada kogu Suurhallis toimuvast melust ning õhtul nautida teleri vahendusel pingelist võistlusmomenti. Samuti on peaproov mugavam lastega peredele ja ka hinnatundlikumale melomaanile, sest päevane kontsert on soodsam," kommenteeris tegevprodutsent Ermo Säks.

"Kindlasti on see hea uudis neile, kes soovivad kontserti nautida parimalt istekohalt, kuid jäid õhtuse finaalipääsme soetamisega hiljaks. Siiski tasub olla nobe, sest varasemad aastad on näidanud, et head kohad ostetakse kiiresti ära ka peaproovi," lisas Säks.

Poolfinaalidesse pääsenud laulud kõlavad esmakordselt 19. ja 20. detsembril veebisaates, mida saab jälgida ERR Menu vahendusel.

Eesti Laul 2018 poolfinaalid toimuvad 10. ja 17. veebruaril. Eesti Laul 2018 finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 3. märtsil. Piletid finaalkontserdile on müügil Piletilevis.