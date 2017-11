Winter Grind toob Saku Suurhalli elektroonilise muusika maailmanimed

Järgmises saates "Plekktrumm" on külaliseks Uku Uusberg, kelle lavastus "Ivanov" on juba ohtralt kiidusõnu pälvinud.

Disainer Reet Aus ei piirdu vanade riidejääkide ümber lõikamise ja õmblemisega, vaid võtab need nüüd suisa lõimeks lahti. "Ringvaates" selgitas ta, mida see täpsemalt tähendab.

Lottemaa, SEB ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad lapsi leiutama, et Lottemaale uusi atraktsioone saada. Oma leiutiste esitamisega on aega tuleva aasta märtsini.

Esmakordselt näeb Winter Grindil esinemas Eestis loodud elektroonilise muusika artisti Lemon Fighti. "Lemon Fight teeb hetkel kiiret lendu ja on Universalis oluline prioriteet, kelle peale me uuel aastal oma panused paneme. Teades poiste potentsiaali ja millist energiat nad endas peidavad, siis tuleb sellest raudselt üks eepiline etteaste - vitamiinilaks on garanteeritud," lubas Universal Music Balticsi esindaja Leen Kadakas.

