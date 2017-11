Väike-Maarjas võtsid omavahel mõõtu automudelisportlased

Automudelispordi mitmekordne Eesti meister Rando Mere kinnitas, et tegemist on kahtlemata kõige soodsama autospordi liigiga, mida viljeleda. "Kui hammas ei hakka ringraja või ralli peale, siis tuleb see kiirusevajadus kuidagi teistmoodi rahuldada ja see ala on selleks suurepärane väljund," ütles Mere "Aktuaalsele kaamerale".

2012. aasta lõpus majajäetud spordisaali rajatud ning sel sügisel uue rajakatte ja aknad saanud Väike-Maarja mudelihall on Eestis ainulaadne.

"Selline maastikurada on praegu ainus Eestis. Ringrajautodele on veel Sauel Hobizone'i nimeline rada - see on küll natuke väiksem. Rohkem praegu Eestis püsivaid harjutuskohti ei ole," selgitas Väike-Maarja mudelihalli eestvedaja Bruno Vaher.

Võrreldes sileda rajaga on hüppeid sisaldaval Väike-Maarja mudelihalli rajal masina juhtimine keerulisem.

"Siin tuleb autot veel õhus juhtida. Kui sõidad on-road'i n-ö tavaautoga, siis ta sõidab ainult maa peal, siis on ainult gaas-pidur mööda maad, aga see auto sõidab ka õhus. Seda on võimalik ka õhus juhtida piduri ja gaasiga," kirjeldas automudelisportlane Jüri Ressar.