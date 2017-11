Kaja Piirfeldt, parim õpetaja, parim talunik

Aianduskeskuse Hansaplant aednik Reet Janov oli võtnud "Ringvaate" stuudiosse kaasa mitmed toataimed, et selgitada, milliste kasvatamisega on kõige vähem vaeva.

Õpetaja head tööd näitab see, kui tunnis on täismaja. "Minu tundidesse tulevad isegi kolmanda ja neljanda kursuse õpilased, kes üldse ei peaks tulema," sõnas Piirfeldt, kes ütleb end tulevat tööle igal hommikul õnnest lausa värisedes.

Järvamaa Kutsehariduskeskus sai oktoobris rahvusvahelisel agriolümpial teise koha Eesti parima oma ala pedagoogi Kaja Piirfeldti juhtimisel. Piirfeldt käib aga tööl nii-öelda põhitöö kõrvalt, milleks on Remmelgamaa talu juhtimine. Anija vallas asuv talu sai 2014. ja 2015. aastal Harjumaa parima piimakarjatalu tiitli, nii et sealgi ei saa üle jala lasta. Tööle Paidesse peab aga Kaja sõitma iga kord sada kilomeetrit sinna ja sama tagasi.

