Tauri Tallermaa: nutiseadmesõltuvus toob keskendumisraskused

"Kui me mõtleme, mida üks väike seade meiega teha võib, siis on see hirmuäratav. Me räägime nutinarkomaaniast," märkis Tallermaa.

Ta rõhutas, et meie aju esmaülesanne on hoida meid elus. Seetõttu on aju loodud märkama ohtu. Seetõttu märkab aju alati uut.

"Nutiseade võimaldab meil kogu aeg midagi uut teada saada, aga me ei jõua enam süveneda," nentis Tallermaa. "Meil on keskendumisraskused." Tulemuseks on see, et inimesed ei suuda enam pikast tekstist aru saada ja raamatute lugemisel tähelepanu hajub.

Mida teha? Vähem nutiseadmeid! Ärge minge söögilauda nutifoniga, ärge võtke seda voodisse kaasa jne. Tallermaa sõnul puudutab see oht eriti noori, kes on nutiseadmetega koos üles kasvanud.