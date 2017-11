ETV2 pühendab pühapäevaõhtu Hans Kaldojale

Hans Kaldoja on mänginud rohkem kui sajas teatrirollis, millest enamik Eesti Draamateatris ning mitmes telelavastuses, filmis (nt "Inimesed sõdurisinelis") ja telesarjas. Eesti Rahvusringhäälingu fonoteegis on ligi 700 tema osalusega helisalvestit, kuhu kuulub 130 kuuldemängurolli, 62 järjejuttu, 116 "Meelejahutaja" sketši ning rohkelt õhtujutte ja luulesaateid. Eesti Pimedate Raamatukogus on ligi 200 Kaldoja loetud raamatut ja ajakirja.

