Liina Vahtrik: Sex Pistolsi lavastuse jaoks õppisin trummi mängima

Homses saates "Hommik Anuga" on külas laulutrio Lenna Kuurmaa, Liina Vahtrik ja Piret Krumm, kes rääkisid, mis on esinemistel juhtunud ja ka sellest, milliseid oskusi on keegi näitlejana mõne lavastuse jaoks omandanud.

Lenna Kuurmaa meenutas, et Vanilla Ninjaga tegid nad Mallorcal videot, kus pidid ratsutama, aga et keegi tüdrukutest seda ei osanud, siis korraldati neile nädalane ratsutamislaager. Mõjus!

Piret Krumm tõdes, et temal erioskusi pole tulnud õppida, Liina Vahtrik aga lausus, et kui nad tegid aastaid tagasi Von Krahli teatriga filmi, siis oli tal ka vaja ratsutada, aga kuna neil sellist raha polnud, et laager tellida, siis istuski otse hobuse selga ja kukkuski alla. "Vähemalt on praegu hea meenutada," muheles Vahtrik.

Küll aga õppis Liina Vahtrik trummi mängima. "Sex Pistolsi lavastuse ("Ainult võltsid jäävad ellu" - toim.) jaoks õppisingi ära," ütles Vahtrik.

Vaadake ja kuulake kogu juttu ja muusikat videost. Saade on eetris 19. novembril kell 10 ETVs.