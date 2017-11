Baruto: Jaapanis on kaks kuulsat eestlast, mina ja Paavo Järvi

Alustuseks nentis Baruto, et pole kunagi mähkmeid vahetanud. "Ma olen ära viilinud alati. Ma ostan neid," muheles Höövelson.

Abikaasa Elena Tregubova ütles siiski, et Kaido on hea isa ja tegeleb poeg Dariga, kes oli üpris häälekalt ka stuudios kaasas, päris palju.

Kas olla kuulus Eestis on midagi muud, kui olla kuulus Jaapanis, küsis saatejuht Anu Välba. "Jaapanis on 127 miljonit inimest, Eestis miljon kakssada tuhat. See vahe ongi," ütles Baruto rahulikult. "Kaks kuulsat eestlast on Jaapanis, mina ja Paavo Järvi."

Tänapäeval tegeleb endine tuntud sumomaadleja Baruto Jaapanis peamiselt televisiooniga, kus tal on oma seiklussaatesari. Samuti tegi ta kaasa näitlejana teatrilavastuses "The Green Mile", mida käis vaatamas 30 tuhat inimest.

Küsimusele, kas ta tänaval saab rahulikult käia, vastas Baruto, et ega ta eriti ei käi, sõidab uksest ukseni.

Kas sind on üritanud värvata mõni Eesti erakond, uuris Välba. "Eks neid ikka on, aga ma olen vastanud, et ma ei ela sellest palgast ära, mis te pakute," ütles Häävelson. "Aga asi ei ole rahas. Asi on selles, et ei vastutata oma lubaduste eest. Siis tekib küsimus, kas Eesti on ikka iseseisev riik."