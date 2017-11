Anu Välba: "Ringvaade" on mulle endiselt väga armas

"Ma vaatan praegugi veel "Ringvaadet" nostalgiliselt, see saade on mulle endiselt väga armas," ütles Välba ja näitas, et aknatagune vaade, mida "Hommik Anuga" vaatajad iga nädal näevad, on tegelikult lihtsalt üks pilt. "Kui hästi vaadata, siis näeb ka lüliteid ja redelit," lisas Reikop.

"Väga suur probleem saate juures on see, et ma tahaksin kõik intervjuud teha tegelikult n-ö suures toas, aga režissöörile ja produtsendile see mõte väga ei meeldi," nentis Välba ja tõdes, et kolmas tuba, kus on kamin, ei meeldi talle üldse. "Korstnapühkijaga tegime intervjuu siin, kuna mõtlesime, et see on teemas, aga üldiselt ma siia ei satu."

Anu Välbal on enda sõnul hea meel nende intervjuude üle, kus ta saab aru, et inimene päriselt räägib temaga. "Kus tal on reaalselt mingi lugu jagada ja sa saad aru, et ta usaldab sind."

"Ringvaate" saatejuht Marko Reikop viis Anu Välbale 100. saate puhul kingituseks ka purgi mett. "Ma olen küll kuulnud sinu saates, kuidas sa oled öelnud, et mesi on väga halb ja puhas suhkur," naeris Välba.