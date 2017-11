"Ringvaate" riiulitele lisandus mitu toataime

Aianduskeskuse Hansaplant aednik Reet Janov oli võtnud "Ringvaate" stuudiosse kaasa mitmed toataimed, et selgitada, milliste kasvatamisega on kõige vähem vaeva.

Esimesena rääkis Janov vääris-mägipalmist. "Tema talub hästi hämarust, mis meil nüüd kohe Eestis käes on," sõnas ta ja tõi välja, et tema enda lemmiklill on tõlvlehik. "Tema isegi õitseb ning on väga hea toaõhu puhastaja, enamasti taluvad pimedust roheliste lehtedega taimed, seega on väga hästi, kui neid tingimusi talub ka mõni õitseja."

"Enamasti ongi Eestis novembrist saadik kogu aeg hämar," selgitas aednik ja kinnitas, et lilled kasvavad hämaras väga aeglaselt. "Kui me sellele vaatamata taimi ikkagi palju kastame, siis lähevad nad käest ära, hämaral ajal peaks neid vähem kastma."

Samuti tuli juttu "Ringvaate" stuudios riiulitel olevatest kütus-piimalilledest. "Väga vähenõudlik taim ning ma usun, et näeme ikka koos kevadet, selle ajani peaks ta küll vastu pidama," ütles Janov ja lisas, et taime peaks kastma iga paari-kolme nädala tagant. "Kuna tal on paksud varred, siis ta hoiab seal veevarusid."

Telestuudiosse paigutati eksperdi soovitusel veel sülgvõhk, helmekaktus ning havisaba, mis kõik peaksid seal vähemalt jõuluni kasvama.