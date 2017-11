Reet Aus teeb teksadest kampsuneid

Disainer Reet Aus ei piirdu vanade riidejääkide ümber lõikamise ja õmblemisega, vaid võtab need nüüd suisa lõimeks lahti. "Ringvaates" selgitas ta, mida see täpsemalt tähendab.

"Meil siin heaoluühiskonnas on üks suur jäätmeliik, milleks on rõivad, ning mingit head rakendust neile suures mahus leitud ei ole," ütles Aus ja lisas, et kui eeskujulik eestlane viib riided uuskasutuskeskusse, siis suur hulk rõivastest jõuavad lihtsalt olmeprügisse. "Seejärel lähevad need riided kas põletisse või prügimäele, mis ei ole aga mõistlik ressursikasutus."

Reet Aus selgitas, et tema on enda kollektsioone tehes töötanud aastaid tootmisjääkidega. "Ühel hetkel hakkasime me aga uurima, kuidas saaksime oma kollektsiooni toote eluahela kokku tuua, et me oleksime võimalised oma jäägid ära kasutama," nentis ta ja tõi välja, et see lõng, millest nad oma uued tooted on teinud, koosneb 98% teksapükstest. "Selleks, et ümbertöötlust teha, pead sa väga täpselt teadma, mida see kangas sisaldab."

Teksakiust valmistatud lõngal, millest valmivad mitmed Reet Ausi uued kudumid, järeltöötlust ei toimu. "Tekstiilitööstuses on värvimine üks mürgisemaid protsesse," tõdes ta ja lisas, et Euroopas on viimastel aastatel kasvanud kogumise ja ümbertöötlemise süsteem. "Meie eesmärk on hoida mingit toodet võimalikult kaua eluahelas."