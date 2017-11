Galerii ja video: Keskhaiglas oli korraga kolm komplekti kolmikuid

Kui noorimad neist olid alles eelmisel nädalal sündinud Gabriel, Michael ja Ricardo, siis enneaegse sünni päeva üritust külastasid ka selle aasta juunis Keskhaigla sünnitusmajas ilmale tulnud kolmikud ning trepikontserdi andnud viiuliansambli koosseisu kuulusid 2009. aastal samas sünnitusmajas ilmavalgust näinud Marta, Miina ja Paula.

Ülemaailmselt on 17. november kuulutatud enneaegse sünni päevaks, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu enneaegsuse olemusele ja sellega seotud probleemidele. Enneaegse sünni päeva tähistati maailmas esmakordselt 2011. aastal ning Eestis on seda päeva tähistatud alates 2013. aastast.

Keskhaigla sünnitusmajas toimus selle puhul traditsiooniline trepikontsert ning maja valgustati enneaegsust sümboliseerivat sirelilillat värvi.

Keskhaigla sünnitusmajas tähistati enneaegse sünni päeva erinevate tegevustega. Üheks päevale omaseks traditsiooniks on sünnitusmajas kujunenud trepikontsert, mille raames esinesid sel aastal Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi viiuldajad ansambliga Võlukeeled.

Tavaks on saanud illumineerida sünnitusmaja sirelilillat värvi, sest just see värv on enneaegsete tunnusvärviks, tähistab uue elu algust ning sümboliseerib optimismi.

Igal aastal sünnib Eestis ligi 800 last enne oma õiget aega.

Enneaegseid lapsi toetab ka tänavune "Jõulutunnel", mille partneriks on Tallinna lastehaigla toetusfond SA. Heade annetajate abil soovitakse toetada sügavalt enneaegsetele vastsündinutele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomist.

"Jõulutunnel" on traditsiooniliselt ETV eetris esimesel jõulupühal.