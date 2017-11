Eesti Laulu žürii liige: sel aastal on palju paremad lood

Nestor rääkis Raadio 2 saates "Muusikanõukogu", et kui varasemalt tuli hommikul koos kümne inimesega õhtuni istuda ja laule kuulata, siis sel aastal oli süsteem läbi interneti. "Lood olid kõigil kodus ja viis päeva oli aega neid kuulata. Edasi-tagasi kerida, hea süsteem," kiitis Nestor. "Võib-olla sellepärast, et mul oli nii mugav, mulle tundus, et palju paremad lood on, kui tavaliselt," rääkis Nestor.

Nestor avaldas, et sel aastal osales ka Eesti tippartiste, kuid kuna tegemist oli pimekuulamisega, et oska ta täpselt kõiki nimetada. "Mõned sa tunned kuulamise järgi ära, aga valdavat osa ma ei tundnud ära," tõdes muusikakriitik.

Kui eelmisel aastal oli populaarne folk-pop-rokk ja mõned aastad tagasi popjazzi, siis neid stiile oli tänavu vähem. "Mis tendentsid mul silma jäid, siis tundub, et

need suured pop-produtsendid ei suuda eemale hoida vox chopist.

Kõik on veel jube sarnased ka, ühes võtmes kasutavad seda," oli Nestor kriitiline.

Näide vox chopist:

Meloodiate asemel tulistati sel korral hoopis lugude dünaamikaga. "Need salmiosad on hästi tasased, vaiksed ja kui tuleb refrään, tuleb metsik paukumine ja plahvatuste jada. Kui järgmisena tuleb vanakooli võtmes lugu, kus keegi mängib kitarri salmi ajal ja tuleb refrään, on tunne, et seal loos polegi refrääni," kirjeldas Nestor tänavuste lugude kuulamist.

Ta lisas, et võistlusel oli paar head tantsulugu, millest sai edasi kantri-ooperi segu. "Kui ma selle loo käigu panin, hakkasin ma laginal naerma ja arvasin, et on huvitav, kui lauluvõistlusel on selline laul ka. Väga hullumeelne, jube intensiivne. See sai edasi," selgitas Nestor.