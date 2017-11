Mart Linnart ja Oliver Kahu istuvad kümme päeva AK ankrutoolis

Kuna Priit Kuusk ja Margus Saar viibivad mõlemad juba pikalt ette planeeritud puhkusel, võtavad Astrid Kanneli ja Monika Tamla kõrval uudisteankru rolli üle Linnart ja Kahu.

"Mart Linnart on ka varem "Aktuaalse kaamera" põhiankruid puhkuste perioodil asendanud," selgitas teleuudiste juht Liisu Lass. "Oliver Kahule on see esimene kord, kuid tema kogemus majandusuudiste ankruna on suur, mistõttu saab ta kindlasti hakkama."

"Aktuaalne kaamera" jõuab ETV eetrisse juba täna õhtul kell 21.00.