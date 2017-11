Turovski loomi piinavatest nunnuvideotest: looma on mugav pidada lolliks

Turovski rääkis ETV saates "Terevisioon", et inimene on nagu iga teine loomaliik, kes peab kuidagimoodi kohanduma ja interpreteerima maailma. "Inimene on loov loom ja meie loomingulisus ilmneb eelkõige sellest, et meie, kellel on olemas kontseptuaalne sõnade abil mõtlemine, peame kõigepealt selgitusi leidma. Nii sünnivad müüdid ja loomulikult tehakse seda lähtudes oma ettekujutustest, hirmudest, soovidest ja ihadest," põhjendas mees.

Ta tõi näite, et ka iga koer, kes esimest korda näeb merd, hakkab kõigepealt sellega suhtlema ja kutsub lainet mängima.

Turovski tõdes, et inimeste mõttemaailma kujundatakse juba lapseeast loomi kujutavate multifilmidega. "Nii me suhtume kõikidesse loomadesse ja liikidesse. Me omistame neile omi tundeid ja emotsioone," rääkis Turovski.

Kuigi mõne intelligentsema loomaga jagab inimene tõesti baasemotsioone, rõhutas Turovski, et me ei peaks sundima loomadele peale inimeste arusaamu inimlikkusest.

Turovski tõi näiteks ka selle, et inimesed kipuvad loomi, näiteks lambaid ja kuldkalu, pidama lollideks. "Meil on väga mugav, mõnus ja tore pidada teda lolliks, kellel on ükskõik, kas temast tehakse kohe šašlõkki või kõigepealt kasukat," rääkis Turovski, lisades, et oma arusaami loomadest saab muuta siis, kui end sel teemal harida.