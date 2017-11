Ajastufestival Retrobest 2018 avaldas peaesinejad

Retrobest tuleb 2018. aastal pealkirja "Suvepuhkus" all ning peaesinejateks on ajatud Alphaville, CC Catch, Baccara, The Gibson Brothers ja Chicane.

Alphaville annab Pühajärvel oma parimate hittide kontserdi. Ettekandele tulevad legendaarsed "Big in Japan", "Sounds Like a Melody" ja "Forever Young". Modern Talkingu looja Dieter Bohleni poolt avastatud C. C. Catch tutvub esmakordselt Lõuna-Eesti võludega ning esitab oma varasalvest aegumatuid hitte nagu "Strangers by Night", "I Can Lose My Heart Tonight" ja "Nothing But a Heartache".

Järgmise aasta Retrobestile toob lõunamaised rütmid kaasa 1970. loodud trio The Gibson Brothers. Vendade loomingusse kuuluvad "Cuba", "Ooh, What a Life" ja "Que Sera Mi Vida". Retrobesti külastab ka aastal 1977 maailma muusikat lauludega "Yes Sir, I Can Boogie" ja "Sorry, I'm a Lady" muutnud duo Baccara, eesotsas bändi asutaja Mayte Mateos. Stiilipeo piire tuleb murdma Saksamaalt saabuv E-Rotic, kelle laulusõnad toovad konservatiivsematel ajasturänduritel puna põskedele. 2000ndate klubimuusikasõpru rõõmustab Inglismaalt pärit superstaar-DJ Chicane. Hitid "Saltwater", "Stoned in Love" koostöös Tom Jonesiga ja Bryan Adamsi vokaaliga rikastatud "Don’t Give Up".

Eesti artistidest on Retrobestil rivis armastatud Singer Vinger, The Tuberkuloited, Kuldne Trio, Black Velvet, Mr Happyman. Suurt juubelit peab järgmisel Retrobestil ka ansambel Karavan, kes tähistab oma 35. lava-aastat.

Järgmise suve Retrobest toimub Pühajärve ääres 29. ja 30. juunil.