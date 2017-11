Londoni teatrile saadeti 20 Spaceyga seotud kaebust

Spacey ahistamisskandaali puhkedes avaldas oma loo ka üks Old Vici teatri meesnäitleja, kes väitis, et Spacey ahistas mitmeid noori mehi. Pärast seda avaldust kutsus teater üles kõiki, keda Spacey on väärkohelnud, oma avaldusi saatma, vahendas BBC.

Kokku laekus teatrile 20 tunnistust sobimatust kokkupuutest Spaceyga. Spacey oli teatri kunstiline juht aastatel 2004-2015.

Ükski kaebustest ei puudutanud vägistamist, kuid kolm väidetavat ohvrit avaldasid, et on pöördunud ka politsei poole. 14 kaebuse esitajale soovitati samuti politsei poole pöörduda.

Spacey oli samuti siseuurimisele oodatud, kuid Old Vici esindajate sõnul ei reageerinud ta kutsele.

20 pöördumisest 16 esitati endiste töötajate poolt, kõik kaebused tulid meestelt.

Enam kui pool juhtumistest olid toimunud Old Vici teatris ning uurimise käigus selgus, et Spacey ebasobiv käitumine oli organisatsioonis üldteada.

Väidetavad ohvrid on öelnud, et tundsid end võimetuna probleemidest rääkimiseks. Old Vici teater on vabandanud kõigi ees, et ei suutnud luua keskkonda, kus inimesed oleksid saanud oma ebameeldivaid kogemusi muretult jagada.

Teatri praegune kunstiline juht Matthew Warchus avaldas Spacey väidetavatele ohvritele kaastunnet. "Ma austan sügavalt neid inimesi, kes on oma looga välja tulnud," ütles ta.

Spacey esindajad pole väidetavaid ahistamisjuhtumeid teatris kommenteerinud.

Kevin Spacey sattus ahistamisskandaali oktoobri lõpus. 3. novembril kinnitas Suurbritannia politsei, et uurib 2008. aastal aset leidnud juhtumit, mis on seotud Spaceyga.

8. novembril avaldas endine teleankur Heather Unruh, et Spacey ahistas tema 18-aastast poega Massachusettsi baaris 2016. aastal. Naine kinnitas, et politsei uurib juhtunut.

Novembri alguses kinnitasid Spacey esindajad, et mees läheb teraapiasse, et oma sõltuvusest vabaneda.