Paide balletistuudios täidavad oma lapsepõlveunistusi igas eas naised

Ajakirjanik Martha Beryl Grauberg ja naistearst Marju Raja on vaid kaks Paide naist, kes kunagi ei jäta balletitundi vahele. Selleks peab olema ikka väga mõjuv põhjus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pean tunnistama, et väikese tüdrukuna ma tõesti tahtsin Anna Pavlovaks saada. Ja mäletan, kuidas ma kodus klaveri najal seisin, sukapüksid jalas, jalgu tõstsin. Tookord neid võimalusi siin ei olnud, aga seda parem meel on mul selle üle, et minu tütar saab käia Paide balletistuudios treenimas ja mina siis koos temaga väikestviisi kaasas," rääkis Grauberg.

"Mulle see tohutult meeldib, see annab hea enesetunde ja hea feelingu, hea rühi ja seljavalud on pühitud," ütles Raja.

Graubergi sõnul ei ole ballett lihtne tants. "Need kombinatsioonid ei tule iseenesest. Sa pead süvenema, mõtlema, et mis jalg nüüd mispidi, kus positsioon, mis asend. See kõik on samal ajal ka tugev ajutöö koos füüsilise tööga," ütles ta.

Naiste balletti saab näha juba eeloleval laupäeval, kui Paide kultuurikeskus tähistab 30. sünnipäeva.

Juhendaja, endine rahvusballeti tantsija Sanna Kondas on vaid aastajagu harjutanud naistega väga rahul.

"Nemad ju unistasid kunagi lapsena saada baleriiniks. Nüüd nad saavad oma unistusi realiseerida," ütles Kondas.