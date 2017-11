Perekond Viks elab koos neljakümne linnu ja loomaga

"Ringvaade" tutvustas Läänemaal Varikul elavata perekond Viksi, jagavad kodu üle 40 looma-linnuga. Nende loomade seas on ka päris eriskummalisi isendeid

"Meil on siin üks jooksupart, kes peab end pärlkanaks," ütles Jana Viks ja tõi välja, et õhtuti üritab part õrrele minna, mõistmata, miks ta seda teha ei saa. "Ta üritab lennata ja kõnnib koguaeg kanadega koos, kui me tõime talle emase jooksupardi, siis ta ei teinud temast üldse välja."

Samuti rääkis ta loo kahesoolisest kanast Conchita. "Aeg-ajalt kukub tal muna, aga ise ta sellest aru ei saa, et ta munab," ütles perenaine ja tõi välja, et suvel puu all istudes ronib ta alati sülle. "Nime sai ta eurolauliku Conchita Wursti järgi."

"Ma olen kasvanud talulapsena, kus meil olid viisteist lehma, sead ja hobune ning sellepärast meeldivad mulle nüüd eksootikud, et näha nende käitmust ja omapära," selgitas ta ja tõdes, et alguse sai see olukorrast, kus tema laps nägi lehma koos vasikaga, mille peale hüüdis: "Vaata, kui suur koer tuleb."

"Sel hetkel ma mõistsin, et tuleb ka endale loomad võtta," sõnas Viks.

Lugu jätkub homses "Ringvaates", kus tulevad tutvustamisele veel mitmed teisedki perekond Viksi lemmikloomad.