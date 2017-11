Anne Paluver ja Pille Pürg toovad lavale värske estraadikava

19. novembril esietendub Anne Paluveri ja Pille Pürgi estraadikava "Kohe näha, et vanad sõbrad!". "Ringvaates" selgitasid nad, et esmakordselt tuli mõte koos lavastust teha umbes poolteist aastat tagasi.

"Poolteist aastat tagasi tulime mõttele midagi koos teha, me oleme küll erinevates tükkides koos olnud, kahekesi pole me aga midagi teinud," sõnas Pille Pürg ja lisas, et lavastaja Anne Paluver tahab talle selgitamise asemel pigem asju ette näidata. "Ta on nagu väike Eino Baskin."

Samuti selgus intervjuu käigus, et Pille Pürgil on doktorikraad ning ta õpetab Helsingi ülikoolis tudengitele teatriajalugu ja näitlejameisterlikkust. "Anne Paluveri ma tahaks oma tudengitele näidata kui head Eesti koomikut, sest olgem ausad, Eesti näitlejad on tasemel."