Taavi Libe avarii taaslavastamisest: saja meetri raadiuses polnud ühtki inimest

"Me tahtsime näidata, mis juhtub, kui selline kokkupõrge toimub," sõnas Taavi Libe ja tõdes, et ettekujutus sellisest õnnetustest võib olla ka ilma seda nägemata, aga visualiseerimine muudab inimesi kindlasti veel ettevaatlikumaks.

Hulljulge katse taaslavastada selline avarii võttis ette kaskadöör Enar Tarmo. "Automüügiportaalidest leidsime kaks vana autot, see, millele sisse sõideti, on peaaegu sama sõiduk, mis sattus reaalsesse õnnetusse," kinnitas saatejuht ja lisas, et seda lavastust valmistati ette kuu aega. "See auto, mis sõitis Daewoole sisse, seda juhiti puldiga."

"Saja meetri raadiuses ei olnud meil mitte ühtegi inimest," nentis Libe ja tõi välja, et ühel pool lennuvälja küljel oli suur aed, teisel pool oli vall. "Mina koos katset ette valmistava Indrek Madariga olin seal valli peal ja tema oli ka seal seistes väga hirmunud, mina ei osanud nende hirmudega arvestada."

"See on esimene kord, kui Eesti tele- ja filmiajaloos on sellise mastaabiga kokkupõrget tehtud," kinnitas Taavi Libe.