Justin Petrone: Eesti elu on viieteist aastaga palju muutunud

"Eestis on mu elu, ma elan siin ja kogu inspiratsioon tuleb sellest allikast," ütles Justin Petrone ja tõi välja, et uues raamatus on tal lisaks Eestile ka veidi Soomet ja Stockholmi. "Need kohad, kus eestlased käivad."

Justin Petrone sõnul on Eesti viieteist aasta jooksul, mil ta siin elanud on, küllalt palju muutunud. "Kui mina sattusin Eestisse, siis vanem põlvkond oli erinev, see oli Stalini-aegne põlvkond, vanad inimesed ei tahtnud väga rääkida näiteks poliitikast," nentis ta.

"Mult küsitakse tihti, et miks sa oled veel siin, ja ma mõtlesin, kas eestlaste arust välismaalane tõesti hüppab esimesel võimalusel sellest paadist välja ja kolib näiteks Hawaiile," tõdes Petrone ja lisas, et kõige suurem õppetund tema jaoks viimasel ajal on olnud see, et elu on kaootiline.

"Ma enam ei muretse, mis võib juhtuda homme, ma keskendun rohkem sellele, mis toimub praegu," lisas ta ja tõi välja, et ta mõtleb rohkem argistele asjadele. "See on ajaraiskamine, kui sa planeerid terve elu ja see ei juhtu."