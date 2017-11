Londoni kinos näidatakse neljaga päevaga ära kõik "Troonide mängu" episoodid

Eriline sarjamaraton toimub "Troonide mängu" seitsmenda hooaja DVD ilmumise puhul, vahendas Consequence of Sound. Üritus kestab kokku 71 tundi - kuigi sarja osad kestavad kokku vaid 63 tundi, siis on sinna hulka arvestatud ka söögipausid.

Tänaseks on tasuta ürituse kõik piletid broneeritud, kuid prints Charles'i nimeline kino Londonis on lubanud, et mõned piletid on saadaval ka kohapeal.

HBO telesari "Troonide mäng" algas 2011. aastal ning on tänaseks saanud seitse hooaega. Sari põhineb George R. R. Martini suurteosel "Jää ja tule laul".