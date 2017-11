Galerii: Sloveenia industriaalbänd Laibach esitles Vene Teatris albumit

Laibachi liikme ja ideoloogi Ivan Novaki sõnul ei pea nad end pelgalt muusikuteks. "Laibach on väga spetsiifiline projekt, kus tegeldakse kultuuri ja poliitika kõigi suhete ja aspektidega. Oleme inimhingede insenerid, kes kasutavad oma tegemistes kõiki meediume. Me ei sisene muusikamaastikule ainult muusika kaudu, vaid ka teisi teid pidi," ütles ta.

1980. aastatel Jugoslaavias korduvalt esinemiskeelu all olnud grupi liikmed on tuntud oma manifesti-mõõtu sõnavõttude poolest, millest peegeldub nii iha kui põlgust võimu vastu. Muuhulgas on nad imaginaarse riigi Neue Slowenische Kunst kaasrajajad, vastutades ühtlasi selle muusikaosakonna tegevuse eest.

Albumil kõlav muusika loodi algselt 2016. aasta märtsis Sloveenia Anton Podbevšeki nimelise teatri lavastusele, mis põhineb Friedrich Nietzsche samanimelisel filosoofilisel romaanil. "Also Sprach Zarathustra“ tuur saab alguse 1. mail Lõuna Koreas Jeonju linnas, tehes Laibachist ühtlasi esimese Lääne rokibändi, mis on esinenud nii Põhja- kui ka Lõuna-Koreas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel