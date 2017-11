Esimese Eesti Vabariigi kuulsaim ennustaja uskus, et Tartust saab pealinn

"Inimestel on kalduvus müstiliste teemade poole. Kui ühiskond ja ajakirjandus on vaba, siis neist palju kirjutatakse. Nad on jõudnud superstaari staatusesse," rääkis Abiline "Vikerhommikus", mis on selgeltnägijate fenomen.

Esimese Eesti Vabariigi ajal, kui ajakirjandusel puudus tsensuur, tehti palju juttu ka meediumitest ja selgeltnägijatest. "See on üllatav, kui palju oli vanal Eesti ajal sedasorti tegevust," tõdes Abiline ja lisas, et suur täht oli meedium Mai Kalamees, kes oli kuulus ka rahvusvaheliselt. "Tegemist oli maalt pärit kolme klassi haridusega talutüdrukuga. Ta räägib, et väikese lapsena, kuskil kaheksa-aastaselt, algavad tal nägemused, ta näeb asju ette, ta ei julge sellest kellelegi rääkida," kirjeldas Abiline.

Alles 30-aastaselt hakkas naine lugema vastavat kirjandust ning rajas hüpnotisöör Bernhard Johansoni abiga eduka äri.

Kalamees viis oma karjääri jooksul läbi umbes 7000 seanssi, millest on säilinud mõnisada protokolli. "See oli väga hea äri. Kõikide asjade kohta küsiti - oma eraelu, tervise, tuleviku, oma isikliku tuleviku kohta," kirjeldas Abiline esimese Eesti Vabariigi inimeste probleeme.

Kalamees korraldas ka avalikke seansse, kus uuriti näiteks kuulsuste kohta. "Tuleviku ennustamise puhul ta ei olnudki väga täpne, seda võib öelda, kui vaadata neid protokolle. Tal oli rohkem annet rohkem inimestele tervisediagnoosi panemiseks ja isikliku elu nõustamise alal," tõdes Abiline.

Kalamees kirjeldas täpselt küll Tallinna pommitamist, kuid arvas, et see toimub aastal 1988. "Mõnes mõttes oli 1988 tõesti Eesti jaoks pöördeline aasta. Ta toob need sündmused, mis toimusid 1944. aastal, ajas väga palju kaugemale," rääkis Abiline. Ühtlasi arvas naine, et Tartust saab Eesti pealinn.

Hoolimata oma ennustuste ebatäpsusest oli Kalamees aga meediastaar. "Kalamees isiksusena oli suhteliselt õnnetu, ta oli väga tugevalt Johansoni mõju all, ta ei olnud vaba isiksusena, ka rahaliselt ei olnud ta sõltumatu. Teda kasutati päris korralikult ära," rääkis Abiline naise elust.

Kalamees lahkus Eestist Rootsi ja jõudis ilmselt Saksamaale välja. 1945. nähti teda väidetavalt Berliinis.