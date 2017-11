"Hommik Anuga" 100 | Anu Välba: intervjuusid tehes peab olema õnne

"Mul oli väga eriline tunne. See numbrite lugemine on meie tiimisisene asi, oma nali, aga ma olen väga üllatunud, et sellele on tähelepanu osutatud," oli Välba ERR Menuga rääkides rõõmus.

Juubelisaade jõuab eetrisse sel pühapäeval kell 10. "Sellist asja otseselt ei ole planeerinud, et vaatame ümber oma naba, mida me saja saate jooksul teinud oleme, ei, seda lõiku meil plaanis ei ole. Loodame, et me jõuame teiste ümmarguste tähtpäevadeni, millel on põhjust sellist tagasivaadet teha," rääkis Välba, viidates, et pühapäeval jõuab "Hommik Anuga" vaatajateni oma tavapärases headuses. "Hommik Anuga" tort Autor: Kairit Leibold/ERR

Sajale saatele tagasi vaadates meenub Välbale esimesena "Hommik Anuga" avasaade 2015. aastal. "Ma olin nii ärevil, sest ma olin just oma väikese Karliga olnud kodus, väga pikalt ekraanilt ära ja siis tulla tagasi," meenutas Välba.

Saate esimene intervjuu oli Marko Matverega. "Nii ärevil ma pole mitte kunagi olnud, kui seda intervjuud tehes. Ma tõesti närvitsesin. Kui praegu seda saadet vaadata, kõige esimese saate kõige esimest algusteksti, siis selline punaste kõrvadega värisev saatejuht. Mul endal on seda nii naljakas vaadata," tunnistas saatejuht.

Oma saatekülalistele mõeldes on Välba tänulik, et paljud on just talle usaldanud väga isiklikke lugusid. "Mu lemmikintervjuu on see, kui ma saan aru, et inimene mu vastas on aus. Kui sa räägid inimesed ja saad aru, et ta on päriselt kohal ja jagab päriselt oma lugu, isegi, kui see on vahel väga raske. Need on mu lemmikhetked selles saates," ütles Välba.

Hea intervjuu valemit Välbal pole. Saatejuht tõdes, et ka väga hea eeltööga on oluline, et inimene tema vastas koostööd teeks. "Intervjuusid tehes peab olema õnne, vahel asi juhtub, vahel see ei juhtu. Sa ei saa seda ette planeerida," selgitas ta.

Tänavu suvel tähistas Välba ka 20. sünnipäeva ERR-is ning on väga tänulik, et on nende aastatega just "Hommik Anuga" saateni jõudnud. "Ma vaatan rõõmuga alati "Ringvaadet" ja "Terevisiooni", need on kuidagi nii kallid saated minu jaoks tänaseni veel, aga "Hommik Anuga" on minu esimene saade päris üksi ja ma olen väga uhke, et ma üksi seda juhin ja et mul on nii äge tiim," ütles ta.

Välba rõhutas, et telesaade pole siiski mingi sooloprojekt ning tänas vaatajaid ning tervet saatetiimi.