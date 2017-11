Jan Uuspõllu "Tramm nr 66" sai uue näo

Jan Uuspõld selgitas "Vikerhommikus", et on nüüdseks juba 23 aastat esitanud lugu ühtmoodi ja aeg oli uuenduseks.

Laul valmis 1992. aastal Keila kultuurimaja prooviruumis. "See lugu sündis tõesti nii, et bänd hakkas mängima lugu ja ma hakkasin improviseerima neid sõnu. Ma siiamaani imestan selle üle. Seda ei ole kunagi juhtunud enne ega pärast, ma laulsin järjest improviseerides, sõnad tulid ei tea kust," meenutas Uuspõld.

Lisaks valmis ilmekas animatsioon muusikavideoks, mis sai märgiliselt EV100 kingituseks. "See on tegelikult väga suur sündmus, väga suur. Palju suurem, kui meie kõik kokku, et Eesti Vabariik 100 saab. See on nii hea tunne, kinkida sel puhul midagi," selgitas Uuspõld.

Loo originaal:

Uus video: