Kaia Kanepi avaldas raamatu noortele õpetuseks

Kanepi rääkis "Ringvaatele", et söömishäireid pole vaja häbeneda, pigem aitab haigusega hädas olevaid noori see, kui teemat avalikult tõstatakse ning tema tegi seda oma elulooraamatus "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond ameerika mägedel".

"Sain aru, et ma pole ainus, kellel niisugune probleem on. Panin selle kirja, et teised ei tunneks ennast üksi," selgitas ta. "Julgus probleemist rääkida tekkis koos raamatuga. Need on minu kogemused ja õppetunnid. Noortel on ehk sellest õppida - et nad ei teeks samu vigu."

Kanepi arvates tekivad söömishäired enese liigsest piiramisest. Juba lapsena meedia vaatevälja sattunud sportlane tundis tippu tõustes enda suhtes üha kasvavaid ootusi ja kohustusi, millega oli keeruline toime tulla. "Ma ei olnud nii tugev, et sellest kellelegi rääkida," nentis ta.

Tennisist tunnistas samas, et raamatu avaldamise järel pole ta kuulnud etteheiteid kelleltki, kellest ta oma loos avameelselt jutustab.