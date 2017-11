Bändikaaslane Mariliis Jõgevast: ta saaks olla Eesti tipp

Kai Kuusk, kes peab blogi Puhta Pime, rääkis, et elu pimedana on küll teistsugune, aga mitte tingimata halvem.

Oma debüütalbumiga on Mariliis rahul. "Kõik lood on hästi erinevad. Igalühel on oma lugu ja oma maik," arvas ta.

Oliver lisas, et viimane sõna jääb bänditegemisel ikkagi Mariliisile. "Enamasti ma kuulan, mida tema ütleb. Tema on projekti eestvedaja ja otsustaja," kirjeldas muusik.

Sel sügisel ilmus lauljatari debüütplaat "Helerohelised Huuled". Ka Mariliis kinnitas, et koostöö Oliveriga klapib omavahel hästi. "Kuna selle albumi idee sündis selle aasta alguses, siis kuidagi see läks hästi loomulikult. Meil ei tekkinud väga palju lahkhelisid selle albumi tegemisel. Mina ütlesin, mida mina soovin ja Oliver andis enda soovitused," rääkis Mariliis.

Mariliis Jõgeva tutvustas oma värsket videosinglit "Go", mis on pärit tema debüütplaadilt "Helerohelised Huuled". Plaat valmis koostöös Oliver Mazurtshakiga.

