ERR Menu soovitab ulguda PÖFFi hundi rütmis

21. aastat toimuv Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 17. novembrist 3. detsembrini. Festivali kavas on üle 200 pika mängu- ja ligemale 350 lühi- ja animafilmi.

Uuendusena keskendutakse tänavu eksperimentaalkinole ning ellu on kutsutud uus võistlusprogramm "Põhjusega mässajad", kuhu kuuluvad linateosed paistavad silma eksperimentaalsema vormi või provotseerivama sõnumi poolest.

Programmi koordinaator Javier Garcia Puerto sõnul on programmis esindatud autorid, kes aitavad meeli avardada ja välja tuua uusi perspektiive - mässajad, kes oma parandamatu optimismiga ületavad pidevalt filmikunsti piire. Programmi erilisust rõhutab see, et võidufilmi ei vali välja mitte žürii, vaid vaatajad.

Kavas on kaheksa linateost. Maailmaesilinastub Prantsuse režissööri Siegfriedi Riias filmitud lätikeelne film "Riga (Take One)" - džässilikus meeleolus kulgev linnasüit inimestest, kes otsivad armastust. Rahvusvahelise esilinastuseni jõuab Hispaania režissööri Mònica Rovira Herrero film "Näha naist" - lavastaja isikliku suhte emotsionaalne kroonika, mis jääb kaugele tavapärastest armastuslugudest.

Kokku on PÖFFil nüüd neli võistlusprogrammi, lisaks "Põhjusega mässajatele" veel põhi-, debüütfilmide ja Eesti filmide võistlus.

Fookuses on Flandria

Ajendatuna Flandriast pärit linateoste üha kasvavast rahvusvahelisest mainest, võtab Pimedate Ööde filmifestival tänavu fookusesse selle Belgia hollandikeelse regiooni filmikunsti. Tegu on ühe ulatuslikuma flaami filmide fookusega, mis on seni rahvusvahelistel festivalidel aset leidnud.

Ainuüksi sel kümnendil on kaks flaami filmi - "Härga täis" ja "Katkenud ahela lõpp" - kandideerinud Oscarile, võidetud on mainekaid auhindu ja jõutud rahvusvahelisse levisse. "See on väike suur filmiregioon, millel on väga selge ja äärmiselt huvitav identiteet," ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Kuue miljoni elanikuga Flandrias valmib kümmekond mängufilmi aastas, lisaks kaastoodetud filmid. 2016. aastal võitsid flaami linateosed üle 200 auhinna kõikjalt maailmast.

Läbilõige värskest Saksa kinost

PÖFF koostöös Goethe Instituudiga teeb selgi aastal kokkuvõtte uuest Saksa kinost, tuues linale kümme mängufilmi, ühe doki ja läbi aegade kalleima Saksa seriaali kaks esimest episoodi.

Programmis 12 teost, kümne mängufilmi kõrval on kavas ka avangardkunstnik Joseph Beuysist jutustav dokumentaalfilm ja telesarja "Babülon Berliin" kaks esimest osa. Kahe linateose puhul - "Ümbersõit” ja Just Filmi kavva kuuluv "Vaid üks päev" - on tegu rahvusvahelise esilinastusega.

Sakslasest režissöör, näitleja ja koomiksikirjanik Martin Baltscheit on teinud oma lasteraamatu järgi erakordse filmi, mille motoks võiks olla carpe diem (püüa päeva). Loomad teatavad positiivsusest pakatavale ühepäevaliblikale, kes ei tea, et tal on elada kõigest 24 tundi, et see on hoopis rebane, kel on jäänud elada vaid üks päev, ning soovivad veeta selle päeva rõõmsalt ja tegusalt koos. Mänguline, poeetiline, õpetlik ja filosoofiline film nii lastele kui ka täiskasvanutele, mis paneb vaatajale südamele, et on oluline kasutada väärtuslikult meile antud aega.

Esilinastub Andres Puustusmaa uus film "Rohelised kassid"

20. novembril esilinastub Pimedate Ööde filmifestivalil Andres Puustusmaa uus film "Rohelised kassid", kus peaosa mängib peagi 70. sünnipäeva tähistav Tõnu Kark. Film räägib loo kahest vanast pätist, kes on enamuse aja oma elust on veetnud vanglamüüride vahel. Nüüd juba seitsmekümneseks saanud meestele antakse amnestia. Vanad sõbrad Markus (Tõnu Kark) ja Eduard (Sergei Makovetski) ei ole veriste kätega roimarid. Juba noorena, varaste ja muude sulide seltskonnas, olid nende suurimateks kuritegudes riigi pettused ja röövid. Vabaduses tahab Markus rahaks teha kaks 500-grammist natsiaegset kuldplaati.

"Rohelistes kassides" astuvad üles Tõnu Kark, Sergey Makovetski, Mait Malmsten, Kirill Käro ("Nuuskija"), Priit Pius, Märt Pius, Ülle Kaljuste. Režissöör ja stsenarist on Andres Puustusmaa, produtsent Katerina Monastyrskaya, operaator Pavel Emilin, montaaž Andreas Lenk.

Kinodesse üle Eesti jõuab "Rohelised kassid" 2018. aasta alguses.

Festivali avab "Võidusõitja ja võllaroog"

See on kallis ja efektne amour noir, mille mängivad elust suuremaks Hollywoodis juba kanda kinnitanud Matthias Schoenaerts ("Härga täis", "Luu ja rooste", "Päikesest pimestatud") ja Adèle Exarchopoulos ("Sinine on kõige soojem värv", "Orb"). Traagiline armastuslugu, kus toimetavad ilusad inimesed, kiired autod ja Brüsseli allmaailm.

Tegemist on Veneetsia, Toronto ja Londoni filmifestivalide publikumagnetiga, mille Belgia esitas võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks.