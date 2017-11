Jurvetson selgitas ahistamissüüdistuse tagamaid: need väited pole tõesed

"On hämmastav, kui kiiresti ühe uudistetsükli jooksul teevad inimesed järelduse, et kuna ma lahkusin firmast DFJ, on täiesti väärad väited seksuaalsest ärakasutamisest ja ahistamisest tööpostil usaldusväärsed. Las ma olen täiesti aus: need väited pole tõesed," kirjutas Jurvetson Facebookis.

Jurvetsoni hinnangul on meedias levivad pealkirjad kokkusattumus eeldustega, et tema lahkumine on seotud DFJ sisejuurdluse tulemustega. "Need süüdistused said alguse kuulujuttudest, mitte kaebusest," selgitas mees.

Jurvetsoni väitel lahkus ta firmas inimvaheliste suhete tõttu. "Kolm kuud kestnud sisejuurdlus, mis pole veel tulemusteni jõudnud (võtan need tulemused hea meelega vastu, kui need saabuvad), muutis normaalse tiimitöö dünaamika osadeks, mis isoleerib kommunikatsiooni ja püsib advokaatide nõuannetel. Kui sellele lisada stress (selline, mida võivad tekitada kaudsed väited ajakirjanduses) ja tähtajad (meie iga-aastane kohtumine partneritega on täna), näitavad inimesed oma teistsugust külge. Nii tegin mina ja tegid ka minu partnerid," kirjutas Jurvetson.

Mehe väitel on kurb näha, kuidas asjad kokku kukkusid ning kibedus inimeste vahel kasvas. "Ma olen sellest kogemusest õppinud palju. Ma olen näinud, et minu suhtlusstiil võib olla stressiolukorras haavav. See kõik on muutnud minu suhteid partneritega ja isiklikus elus," ütles Jurvetson.

Mees vihjas, et väidetavad süüdistused võisid alguse saada isiklikust solvumisest. "Ma olen õppinud, et privaatne suhe (see, mis ei puuduta töötajaid, tulevasi töötajaid või teisi inimesi töökohalt) ei olegi nii isiklik ja privaatne. Ja ma olen õppinud, et ebaterve suhe, kus teine osapool saab haavata, on vihane ja põlglik, võib lõppeda tagajärgedega, mis on digitaalajastule kohased," kirjutas mees.

Jurvetson rõhutas, et tema personaalne elu ja teiste inimeste personaalne elu peab jääma personaalseks. "Avalikkus ei peaks selle üle arvamust avaldama. See on viimane asi, mida ma selle teema kohta ütlen," lausus ta.

Jurvetson tänas postituse lõpus oma lähedasi, kes teda läbi kriisi toetanud on ja lisas, et kavatseb oma erialast tööd jätkata.

Oktoobris avaldas DFJ kõneisik Carol Wentworth, et firma palkas advokaadibüroo suvel kohe pärast seda, kui nendeni jõudsid süüdistused Jurvetsoni kohta.

Siseuurimise avalikustas tehnoloogiauudiste leht The Information avaldades startup firma juhi Keri Kukrali Facebooki postituse, mis hoiatas Draper Fisher Jurvetsoni asutajate eest. "Olukord, millest ma end leidsin, ei olnud tavapärane ja ma pole olnud üheski teises sarnases situatsioonis. Mul ei olnud tagamõtteid, mis oleksid olnud seotud investeeringute või karjääri upitamisega," kirjutas naine, jättes mainimata ühtegi kindlat nime. Kukral täpsustas, et juhtum oli väga personaalne ja kaugeltki mitte professionaalne.