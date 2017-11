"Reamees Ryani päästmine" näitlejat süüdistatakse alaealise ärakasutamises

Aasta naine 2017 on näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill, kes rõhutas, kui oluline roll on ühiskonnal, et töötavate emade olukord Eestis paraneks.

Hollywood on hiljuti pidanud tegelema mitmete ahistamisjuhtumitega. Lumepalli lükkas veerema produtsent Harvey Weinstein, kes on aastakümnete jooksul ahistanud ja väidetavalt ka vägistanud mitmeid naisi.

Nüüdseks 26-aastane näitlejatar, kes ei taha oma isikut avaldada, kinnitas, et palkas hiljuti kaitsja. Sizemore'i agent Stephen Rice ütles meediale, et ei soovi olukorda kommenteerida.

Ühel fotosessioonil istus tüdruk Sizemore'i süles, kui mees ootamatult tema genitaale katsus. "Ühel hetkel muutusid tüdruku silmad suureks ja tundus, et ta hakkab kohe oksendama," meenutas näitleja Robyn Adamson, kes ise võtteplatsil oli. Ta lisas, et tüdrukul oli hiljem raske taas jalule saada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel