Brainstorm avalikustas esimese singli uuelt albumilt

Täna andis ansambel Brainstorm välja uue singli pealkirjaga "My Mind’s So Lost (On You)". Tegemist on bändi uue albumi esiksingliga.

"My Mind’s So Lost (On You)" on Brainstormi esimene singel 2018. aasta kevadel ilmuvalt uuelt albumilt. Nii selle loo ja kui kogu ülejäänud albumi valmimisele aitavad kaasa Rootsi produtsendid ja laulukirjutajad Povel Olsson ning David Larsson.

"Loo idee autoriks on meie kitarrist Magic," rääkis Brainstormi solist Renars Kaupers. "Ta valis välja ühe kauni luuletuse pealkirjaga "Must ronk", mille autoriks on Läti poeet Imants Ziedonis, ning tegi sellest loo, mida arranžeeriti ja salvestati mitu korda ümber. See kõik toimus enne, kui loo kallal bändi ning Poveli ja Davidiga tööle hakkasime. Lugu on võrreldes esimese versiooniga väga palju muutunud," lisas ta.

Renars jätkas, et kui loo sõnadesse süveneda, siis võib see rääkida näiteks mehest ja naisest, kes töötavad ühes kollektiivis. "Neil mõlemad on perekonnad, kuid nad armastavad ka teineteist. See platooniline suhe on nende mõlema jaoks oluline, neile piisab lihtsalt teineteise nägemisest ja ühes ruumis olemisest. Aga ühel päeval on naine kadunud – vahetas näiteks töökohta – ja mees on meeleheitel, sest need teineteise kõrval olemise hetked on tema jaoks eluliselt olulisteks muutunud," selgitas ta.

Uue albumi visuaalse poole autoriks on tuntud fotograaf ja režissöör Anton Corbijn. Fotosessioon toimus Riias ja uue singli ametlik kujundus on üks esimesi avalikustatud fotosid antud sessioonist.

Loo muusika autorid on Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Kaspars Roga, Jānis Jubalts, Ingars Viļums, Povel Olsson, Karl David Larson ja Arnis Račinskis.

Loo sõnade autoriteks on Karl David Larson, Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Kaspars Roga ja Jānis Jubalts.

Brainstorm tuuritab praegu Venemaal ning esineb kümnes sealses suurimas linnas. Uude aastasse on planeeritud kontserdid Inglismaal, Leedus ja ka Eestis. Suvi toob Brainstormi jaoks endaga kaasa viie kontserdi pikkuse tuuri kodumaal Lätis. Eelmine Läti tuur tõi bändi kuulama kokku üle 100 000 inimese.