Eesti paar päästis Aafrikas lõvisid: see oli üks kallimaid esimesi kohtinguid

"Mul on väiksest saati olnud unistus minna ja paitada lõvisid. Siis ma guugeldasin vabatahtlike programme ja ütlesin emale, et nüüd on minek, lähen Aafrikasse vabatahtlikuks," rääkis Voites, kuidas päästeoperatsioon alguse sai, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Ettepaneku vabatahtlikuks tööks tegi Voites oma kaaslasele Hardo Hansarile. Kuigi Hansari sõnul oli pakkumine algselt väga segane, jõuti lõpuks kompromissile. "See oli üks kõige kallimaid esimesi kohtinguid, mida teha," naeris Hansar.

Programmi eesmärk on saata lõvid tagasi loodusesse. Kogu vabatahtliku töö ja reisi maksid noored omast taskust kinni. "Reis kui selline kõige kallim ei olegi, aga vabatahtliku töö üks pool on olla füüsiliselt ise abiks, aga teine pool on rahaline. Toetasime neid finantsiliselt," tõdes Hansar, lisades, et kahenädalane programm maksab ühele vabatahtlikule 4000 dollarit.

Programmis saab veeta aega aga lõvide keskel, keda võib kasvõi lõua alt kudistada. "Alguses on ohutunne, aga nad on eluaeg inimestega koos olnud. Kui sa käitud vastavalt reeglitele, on kõik üpriski korras," kinnitas Hansar.

Järgmiseks tahaks Hansar minna päästma gorillasid või delfiine.