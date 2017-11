Jan Uuspõld laulis Mariah Carey jõuluhitti ja ootab soovilugusid

Peagi jõulutuurile suunduv Jan Uuspõld kaverdas Mariah Carey kuulsa jõuluaulu "All I Want For Christmas Is You".

Uuspõld esitab jõululaule oma stand-up kontserdil Oma Jõul, kus esineb trio koosseisus Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja Rene Puura, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Uuspõld on rõõmus, et saab lõpuks omaenda jõulutuuri teha. "See on midagi hingele, minul on jõulud alati tähtsad olnud, sest ma olen talvelaps, ma olen talvel sündinud," selgitas Uuspõld, miks see talle nii oluline.

Uutmoodi stand-up kontsert pakub üllatavaid ja vaimukaid eksperimente pillide ja teada-tuntud lugudega, Jani nalju ja lisaks esitab trio igal stand-up kontserdil ühe publiku sooviloo.

"Seal on neli jõululaulu ja umbes seitse muud laulu. Igas kohas esitame ka ühe laulu, mis on selle koha publikupoolne tellimus," ütles Uuspõld, lisades, et soovilood valitakse välja loosi teel. "Loodame, et seal tuleb mõni selline, mida on võimatu laulda, siis hakkab nalja saama," rääkis Uuspõld. Juba praegu on Uuspõllult tellitud "Despacitot" ja Curly Stringsi.

Tuur stardib juba 21. novembrist.