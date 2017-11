Mari Kalkun musitseerib soome-ugri rahvaste saatusest

Aasta naine 2017 on näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill, kes rõhutas, kui oluline roll on ühiskonnal, et töötavate emade olukord Eestis paraneks.

""Linda-Linda" sündiski sünnipäeva lauluna minu tütrele Lindale ja kui ma hakkasin mõtlema Linda nime peale, siis võro keeles on lindama lendama ja sellest sõnamängust nagu saigi algtõuke see lenda Linda," avaldas Kalkun.

Täpselt nagu põliskultuur, on ka plaadi muusikaline pilt mitmekihiline ja sügav, samas aga piisavalt tagasihoidlik, jätmaks ruumi laulja vokaalsele võimekusele. "Minu jaoks alati hääl on olnud ikkagi peamine väljendusvahend, kuigi ma kasutan muusika loomisel väga väga erinevaid pille," tõdes muusik.

Mari Kalkuni uuel kauamängival on kesksel kohal elav põliskultuur ja mets kui põlisrahvaste pühakoda. Nii leiab sellelt ka loo, mis inspireeritud metsaneenetsi Jüri Vella luulest. "Selle originaalpealkiri on "Põhjapõdra kasvataja laul" ja tegelikult selle ühe väikese poeetilise luuletuse sisse on peidetud kogu soome-ugri rahvaste saatus," selgitas Kalkun.

