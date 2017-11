Pime blogija: mu elu läks pärast nägemise kaotust põnevamaks

Kai Kuusk, kes peab blogi Puhta Pime, rääkis, et elu pimedana on küll teistsugune, aga mitte tingimata halvem.

"Ma pean natukene mõningaid asju teistmoodi tegema, rohkem kalkuleerima ja arvestama. Ma peaks ütlema, et mul läks elu palju põnevamaks siis," naeris Kuusk "Vikerhommikus".

Kuusk kaotas nägemise kümme aastat tagasi diabeedi tagajärjel. Juba mitu aastat peab ta elustiiliblogi Puhta Pime, mille üheks hüüdlauseks on "pimeduses kobamas". Naise postitused on aga nii elurõõmsad ja tavalised, et blogi lugejad ei pruugi arugi saada, et kirjutaja on pime. "Mulle on öeldud, et nad tükk aega loevad ja loevad ja mõtlevad, et mis mõttes kobad pimeduses," avaldas Kuusk.

"Kõik läks nii kiiresti, et ma ei jõudnudki midagi mõelda või reageerida. Mind visati külma vette ja ma pidin sealt välja ujuma."

Kümme aastat tagasi pimedaks jäädel ei olnud Kuusel aega nurgas konutada. "Mul ei olnudki sellist perioodi, kus ma oleksin väga adunud, et ma hakkan nägemist kaotama. Kõik läks nii kiiresti, et ma ei jõudnudki midagi mõelda või reageerida. Mind visati külma vette ja ma pidin sealt välja ujuma," meenutas Kuusk.

Pimedaks jäämine oli perele raskemgi kui Kuusele endale. "Ma nägin, mismoodi see mu perekonnale mõjub. Ma ise ei võtnud seda nii traagiliselt, aga ma nägin, et mu vanemad ja perekond, tahtsin nendele toeks olla," tõdes Kuusk.

Naine meenutas, et pere tahtis teda kohati vati sisse panna. "Oli ikka sõnasõdu ja vaidlusi sellel teemal. Mu ema ütles, et ta muretseb ja hoolib, ma ütlesin, et saan sellest kõigest aru, aga ma pean ikka edasi minema, ta ei saa mul elu lõpuni käia järel," tõdes Kuusk.

"Ma annan märku, et nad võivad küsida mu pimeduse kohta, see pole tabuteema."

Kai tunnistas, et pimedaks jäädes kadusid mõned sõbrad ära, kes ei osanud naisega edasi suhelda. "Kui olen uues seltskonnas, ma teen oma pimeda nalju, siis nad on ehmunud. Ma annan märku, et nad võivad küsida mu pimeduse kohta, see pole tabuteema," rõhutas ta.

Suureks abiliseks on ka labradori retriiverist juhtkoer Janet. "Me oleme mõlemad jonninud, vahepeal jonnib tema ja vahepeal jonnin mina. Näiteks täna, kui ma Tallinna jõudsin, oli ta natuke hämmingus, et miks meil ei ole inimest bussi peal vastas, sest vahepeal Tallinnas käies oli mul alati inimene vastas. Ta keeldub bussijaamast lahkumast, ta otsib inimest," kirjeldas Kuusk humoorikat olukorda hommikust.

Oma blogis kirjutab Kuusk teemadest, mis teda isiklikult puudutavad. Samas arvestab ta ka oma pereliikmete soovidega. "Kui mu elukaaslane ütleb, et ta ei taha, et ma millestki kirjutaks, siis ma arvestan tema sooviga," tõi Kuusk näite.

Oma kogemusi jagab Kuusk hea meelega ka nendega, kellel on probleeme nägemisega.