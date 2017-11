Aita leida nimi: Raadio 4 hakkas surikaadi vaderiks

Põhjusi, miks Raadio 4-st sai just surikaadi vader, on mitu. Surikaadid on uudishimulikud ja kiired õppijad - just nagu tõelised ajakirjanikud. Samuti on surikaadide igapäevaelus olulisel kohal põhjalik organiseeritus ning nad tegutsevad suurte perekondadena. Samamoodi toimub töö ka toimetuste argipäevas.

Nüüd vajab Raadio 4 kõikide kuulajate abi, et leida surikaaditüdrukule sobiv nimi. Selleks, et konkursil osaleda, tuleb kirjutada sobiv nimevariant Raadio 4 kodulehe kommentaaridesse. Konkursi võitja kuulutatakse välja sama uudisloo kommentaariumis ning auhinnaks on perepileti Tallinna loomaaeda.

Vaderiraha kogusid Raadio 4 toimetuse töötajad kokku isiklikest annetustest.