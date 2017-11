Võimalus hobikokkadele: Eesti otsib juubelitorti

Isamaaliste tortide konkurss toimub juba kümnendat korda, tänavu on kokandusportaali Nami-Nami ellukutsutud võistlus pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. "Eesti juubel on meie ühine pidu ja sellepärast otsime torti, mis leiaks koha igal pidulaual. Ootame loominguliselt lahendatud magusaid torte, mis on eestilikud nii sisult kui ka vormilt," ütles Nami-Nami eestvedaja Pille Petersoo.

Presidendi peakoka Taigo Lepiku sõnul on kõigil tordimeistritel ainulaadne võimalus esitada oma retsept juubelitordi valimise konkursile ja nii osaleda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisel. "Võidutöö valimisel hindame seda, et tort oleks piisavalt eriline, et seda pakkuda presidendi vastuvõtul, kuid samas piisavalt lihtne kodus valmistamiseks," selgitas Lepik.

EV 100. aastapäeva programmi juht Maarja-Liisa Soe ütles, et oma retsepti esitamine võistlusele on hea viis teha kingitus Eestile. "Riigi 100. sünnipäev annab võimaluse teha kingitusi, mis toovad rõõmu nii eestlastele kui ka väliskülalistele," sõnas Soe.

Võistlusele saadetud tortide seast teeb eelvaliku žürii, kes valib välja kümme kõige perspektiivikamat torti. Eesti Vabariigi juubelitort selgub 31. detsembril ETV otse-eetris.

Tordi kavand ja retsepti ning võimaluse korral ka pilt tuleb hiljemalt 1. detsembriks saata aadressile info@nami-nami.ee märgusõnaga "EV100 sünnipäeva tort”. Žürii teeb oma eelvaliku 10. detsembriks.