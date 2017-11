Eesti Laulu poolfinalist Etnopatsy: tahtsime proovida elektroonilist muusikat

"Ma kirjutasin selle loo eelkõige Elise häält arvestades ja ma tahtsin proovida elektroonilist muusikat," kirjeldas Aile loo sündi.

Elektroonilist muusikat katsetas ta huvist uute muusikategemise võimaluste vastu. "Tänapäeval on väga palju huvitavaid võimalusi arvutiga, kuidas muusikat luua ja tundus huvitav katsetada. Ma olen heliloomingut kunagi õppinud ja eks ma ikka otsin uusi asju kogu aeg ka," ütles muusik.

"Väga ilus lugu on minu meelest ja ma väga loodaks, et pääseme edasi. Väga palju head muusikat on see aasta ja kindlasti kerge ei saa olema," lisas ta.

Aive Alveus-Krautmann osales ka Eesti Laul 2017 konkursil koos bändiga Antsud, kuid poolfinaalist edasi nad ei pääsenud.