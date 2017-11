Legendaarsed Heli Lääts ja Voldemar Kuslap viivad kuulajad tagasi "Horoskoobi" aegadesse

Eesti Laulu vanker on täie hooga veerema läinud ning žürii oma otsuse langetanud. 258 laekunud loost on välja valitud 20 poolfinalisti, kes võistlustulle astuvad.

Kohtumisõhtute eesmärgiks on Eesti Muusika Kuulsuste Koja idee tutvustamine ja eksponaatide kogumine Eesti levimuusika näituse jaoks. Kuulsuste koda ja levimuusika näitus avatakse kevadel kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks, eesmärgiga säilitada ja näidata publikule Eesti muusika kultuuripärandit ja hoida au sees neid levimuusikuid, kes meie rahvale nii kodu- kui välismaal kuulsust on toonud.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sari toob publiku ette inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel kuuleb, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid ja tähed meie muusikataevas ning mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

