"Sõrmuste isandast" valmib telesari

""Sõrmuste Isand" on kultuuriline fenomen, millel on tänaseks mitu generatsiooni fänne, seda nii läbi kirjanduse kui ka kinoekraanide," ütles Amazoni telesarjade juht Sharon Tal Yguado. "Me oleme väga põnevil, et viia fännid uuele reisile läbi Keskmaa."

Värske lepingu järgselt uurib Amazoni telesari ka sisuliine, mis on toimunud väljaspool tänaseks Peter Jacksoni poolt ekraniseeritud teoseid. Seejuures ei kuulu lepingu alla "Silmarillion", mis on kolmas teos, mille tegevus leiab aset Keskmaal, vahendas Variety.

Praeguseks hetkeks ei ole Amazon ka avaldanud, kui palju nad Tolkieni suurteose õiguste eest maksavad, vahendas Reuters.

Otsus tuua teleekraanidele "Sõrmuste isand" kinnitab, et Amazon on muutnud oma teleproduktsioonide suunda. 2010. aastal alustasid nad, luues unikaalseid telesarju, mis läksid peale kriitikutele ja tõid neile küll tuntud tegijaid ja auhindu, kuid Amazon Prime ei saanud seejuures eriti palju kasutajaid.

Nüüd otsivad nad aga projekte, millega kaasneks globaalne edu, midagi sarnast nagu HBO "Troonide mänguga". See tähendab ka seda, et Amazoni produktsioonid saavad varasemast suuremad eelarved.

"Sõrmuste isanda" filmid valmisid 2000. aastate alguses režissöör Peter Jacksoni käe läbi, teenides 3 miljardit kassaedu ning 17 Oscarit.